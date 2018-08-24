مصرع قيادات حوثية بارزة جنوب غرب محافظة صعدة

أعلن الجيش اليمني عن مصرع قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي الإنقلابية خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في منطقة مران، الواقعة على الجنوب الغربي من محافظة صعدة.
وقالت مصادر ميدانية يمنية في تصريح، بثه الموقع التابع لوزارة الدفاع اليمنية («سبتمبر نت» إن القيادي في المليشيا المدعو علي حسين شيبه باذلي لقي مصرعه مع عدد من مساعديه وحراسته في هجوم مدفع للجيش استهدف مواقع الإنقلابيين في منطقة طيبان مران، مشيرة إلى أن القيادي الحوثي الصريع أحد المقربين لزعيم الإنقلابيين ومن مؤسسي المليشيا الحوثية.
وطبقا للمصادر اليمنية فإن قيادات أخرى للمليشيا لقيت مصرعها في ذات الهجوم منهم، القيادي الحوثي المدعو جابر حسين أبو لحي، إلى جانب المشرفين الحوثيين المدعوين يحيى علي عقبي وعلي ناجي خلوفه.
وتخوض قوات الجيش الوطني اليمني وبإسناد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن معارك ضارية مستمرة منذ الثلاثاء الماضي، أحرزت خلالها تقدماً ملحوظاً في المعقل الرئيسي لزعيم المليشيا الانقلابية الحوثية مران.