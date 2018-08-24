مصرع قيادات حوثية بارزة جنوب غرب محافظة صعدة

24 أغسطس 2018 - 11:13 م

أعلن الجيش اليمني عن مصرع قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي ‏الإنقلابية خلال مواجهات مع قوات الجيش ‏اليمني، في منطقة مران، الواقعة على الجنوب ‏الغربي من محافظة صعدة.‏



وقالت مصادر ميدانية يمنية في تصريح، بثه الموقع التابع لوزارة الدفاع اليمنية («سبتمبر نت» إن القيادي في ‏المليشيا المدعو علي حسين شيبه باذلي لقي ‏مصرعه مع عدد من مساعديه وحراسته في هجوم ‏مدفع للجيش استهدف مواقع ‏الإنقلابيين في منطقة ‏طيبان مران، مشيرة إلى أن ‏القيادي الحوثي الصريع أحد المقربين لزعيم ‏الإنقلابيين ومن مؤسسي المليشيا الحوثية.



وطبقا للمصادر اليمنية فإن قيادات أخرى للمليشيا لقيت ‏مصرعها في ذات الهجوم منهم، القيادي الحوثي ‏المدعو جابر حسين أبو لحي، إلى جانب المشرفين ‏الحوثيين المدعوين يحيى علي عقبي وعلي ناجي ‏خلوفه.‏

