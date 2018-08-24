» ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 43

24 أغسطس 2018 - 11:31 م

أعلنت مصر، يوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين المتواجدين في السعودية إلى 43 حالة.



وقال بيان لوزارة الصحة، إن "4 حجاج بينهم 3 سيدات توفوا مساء اليوم ليصل عدد إجمالي حالات الوفاة إلى 43".



وأرجع البيان أسباب الوفاة إلى "هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية".



وكان آخر إحصاء رسمي، صباح اليوم، يشير إلى وفاة 39 حاجًا مصريًا بالأراضي السعودية.



وتختتم مناسك الحج، اليوم الجمعة، 13 من ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، وذلك بعد قيام ضيوف الرحمن من غير المتعجلين برمي الجمرات، ثم التوجه الى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، آخر مناسك الحج.

