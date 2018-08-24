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استطلاع:

أغلبية الأمريكيين يشككون في جدوى رسوم ترامب الجمركية

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ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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كشف استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، أن أغلبية الأمريكيين يشككون في الجدوى الاقتصادية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا على واردات عدد من الدول.
الاستطلاع أجرته وكالة "أسوشيتد برس" بالاشتراك مع "مركز نورك" الأمريكي لأبحاث الشؤون العامة.
وأظهر الاستطلاع أن 44% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع رأوا أن رسوم ترامب تضر الاقتصاد، مقابل 40% رأوا عكس ذلك.
وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت إدارة ترامب، سلسلة من الزيادات في الرسوم الجمركية لعدد من الدول، تتعلق بكندا والمسكيك والاتحاد الأوروبي وتركيا، بالإضافة إلى الصين.
واعتبر 16% من الأمريكيين أن تلك الرسوم لن تحدث أي فرق بالإيجاب أو السلب.
وذكر 35% أن الرسوم ستجعل أوضاعهم الاقتصادية أسوأ، مقابل 19% ممن قالوا إنهم يتوقعون تحسنا في دخلهم.
فيما قال 40% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن تعمل هذه الرسوم على زيادة عدد الوظائف، مقابل 60% رأوا العكس.
وتوقع 30% فقط زيادات في الأجور.
وأفاد 72% من المستجوبين أن رسوم الاستيراد ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع اليومية.
وبشكل عام، أبدى 60% من الأمريكيين رفضهم للطريقة التي يدير بها ترامب المفاوضات التجارية مع الدول الأخرى.
وبلغ هامش الخطأ 4.2 بالمائة.
وأُجري الاستطلاع على عينة شملت ألف و55 أمريكياً من مختلف شرائح المجتمع لضمان أكبر تمثيل ممكن لمواطنين بمختلف اتجاهاتهم، حسب "أسوشيتد برس"، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 20 أغسطس/آب الجاري. -

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