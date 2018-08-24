» بهدفين في ست دقائق.. الأهلي يحلق على قمة الدوري

24 أغسطس 2018 - 11:36 م

حقق فريق الأهلي، يوم الجمعة، انتصاره الثالث على التوالي في الدوري المصري لكرة القدم.



وتغلب الأهلي على مضيفه حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.



بذلك، ارتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد الحدود عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.



أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 63 لينجح صلاح محسن في إحراز هدف التقدم للأهلي.



وبعدها بست دقائق، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأهلي نفذها التونسي علي معلول في الشباك مسجلًا الهدف الثاني.

