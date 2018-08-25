» حادث اغتصاب جماعي لقاصر تهز المغرب

25 أغسطس 2018 - 12:18 ص

قام مستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بتداول قصة اغتصاب لفتاة مغربية قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا، بمدينة الفقيه بن صالح المغربية، على يد 10 مجرمين، تترواح أعمارهم من 18 إلى 27 عامًا، اختطفوها واغتصبوها طيلة شهرين، وأظهرت الصور الوشوم التي تركها هؤلاء المغتصبون على جسدها، لتذكر الفتاة المغتصبة بهم.



وقال يوسف عدناني، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نقلًا عن والد الفتاة الذي أخبره بأن «المغتصبين افتضوا بكارة ابنته، وكووا جسدها بالسجائر ووشموها»، موضحًا أنه أعلن عن اختفاء ابنته لدى السلطات المغربية منذ اختفائها، وذلك حسبما ذكرت جريدة «هسبريس» الإلكترونية.



وأوضح «عدناني» للجريدة ذاتها، أنه تم إلقاء القبض على 8 متهمين، سيتم تقديمهم إلى المحاكمة في السادس من سبتمبر المقبل، بتهم الاغتصاب والاحتجاز والتعذيب، وتكوين عصابة إجرامية.



وذكر أن السلطات المغربية عمدت نقل الفتاة إلى الطبيب من أجل الحصول على شهادة طبية، بعد أن جاءت برفقة بعض المواطنين الذين عثروا عليها في منطقة مجاورة، مضيفا أنها انقطعت عن الدراسة عقب حصولها على الشهادة الابتدائية.

