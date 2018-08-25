  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:42 ص
بحث متقدم
ترامب

صدمة جديدة لترامب بسبب مديره المالي.. هذا ما فعله

اقتصادي: 5 أسباب تفسر انتعاش الجنيه

معلومة هامة بشان تقرير بلومبرج عن الجنيه المصري

بوتين

روسيا تتوعد بالرد عسكريا على أكبر تدريبات الناتو

وقفة لأصحاب "التكاتك" بالدقهلية للإفراج عن مركباتهم

مطالبات برلمانية بمحاكمة سائقى «التكاتك»

المهندس طارق الملا، وزير البترول

إسرائيل تهاجم وزير البترول المصرى: تصريحاته متناقضة

طفلي الدقهلية

تحركات برلمانية عاجلة لإعدام خاطفى الأطفال

المواجهات في غزة

لهذا اختارت تل أبيب التهدئة المصرية

الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية

رد «مميش» على استبدال قناة السويس بمسار جديد

الروائي يوسف زيدان

«زيدان»: سأهاجر من مصر وأبحث عن جنسية أخرى

طفلي الدقهلية - ريان ومحمد

قريبة لطفلي الدقهلية تفجر مفاجأة تقلب موازين القضية

حادث اغتصاب جماعي لقاصر تهز المغرب

عرب وعالم

اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل فنان شهير في حادث سطو على سيارته

#

تعليق ناري لـ"جبرائيل" عن مقتل رئيس دير الأنبا مقار

#

"النقل" تكشف حقيقة وجود شبهة جنائية بحادث المرازيق

#

بالأسماء .. ضحايا حادث مطروح

قام مستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بتداول قصة اغتصاب لفتاة مغربية قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا، بمدينة الفقيه بن صالح المغربية، على يد 10 مجرمين، تترواح أعمارهم من 18 إلى 27 عامًا، اختطفوها واغتصبوها طيلة شهرين، وأظهرت الصور الوشوم التي تركها هؤلاء المغتصبون على جسدها، لتذكر الفتاة المغتصبة بهم.
وقال يوسف عدناني، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نقلًا عن والد الفتاة الذي أخبره بأن «المغتصبين افتضوا بكارة ابنته، وكووا جسدها بالسجائر ووشموها»، موضحًا أنه أعلن عن اختفاء ابنته لدى السلطات المغربية منذ اختفائها، وذلك حسبما ذكرت جريدة «هسبريس» الإلكترونية.
وأوضح «عدناني» للجريدة ذاتها، أنه تم إلقاء القبض على 8 متهمين، سيتم تقديمهم إلى المحاكمة في السادس من سبتمبر المقبل، بتهم الاغتصاب والاحتجاز والتعذيب، وتكوين عصابة إجرامية.
وذكر أن السلطات المغربية عمدت نقل الفتاة إلى الطبيب من أجل الحصول على شهادة طبية، بعد أن جاءت برفقة بعض المواطنين الذين عثروا عليها في منطقة مجاورة، مضيفا أنها انقطعت عن الدراسة عقب حصولها على الشهادة الابتدائية.
في السياق ذاته، قال الصحفي المغربي، أحمد ولد صالح، خلال تصريحات للبرنامج الإذاعي «عنها في نصف ساعة»، المذاع عبر محطة «BBC Arabic»، اليوم الجمعة، إن بعض الوشوم على جسد الفتاة شملت كلمات ومقولات مثل «أمي» وأسماء شخصية، من أجل إيصال رسالة بأنها أصبحت أسيرة لهؤلاء المغتصبين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» هجوم ناري من "ترامب" على شركات التواصل الاجتماعي
» فضيحة كبرى تضرب ماكدونالدز في "عقر دارها"
» حادث اغتصاب جماعي لقاصر تهز المغرب
» كارثة كبرى تظهر بعد انحسار السيول في الهند
» بهدفين في ست دقائق.. الأهلي يحلق على قمة الدوري
» ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 43
» شاهد.. إخماد حريق ضخم في البنك المركزي
» "ترامب" يصدم زعيم كوريا الشمالية بهذا الأمر
» تركيا: نرفض الإملاءات الخارجية وقراراتنا مستقلة
» 2.3 مليار دولار ميزانية «الموساد» الإسرائيلي في 2018
» مواطن يقتل شقيقه بسبب "لحمة العيد"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء