  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:59 ص
بحث متقدم
ياسر المصري

"المصرى" يودع جمهوره فى تغريدة مثيرة: النهاية دائمًا حزينة

وباء شاجاس

وباء خطير يهدد أمريكا

ترامب

صدمة جديدة لترامب بسبب مديره المالي.. هذا ما فعله

انتحار حاج

تفاصيل مثيرة بشأن انتحار حاج عراقي داخل الحرم المكي

اقتصادي: 5 أسباب تفسر انتعاش الجنيه

معلومة هامة بشان تقرير بلومبرج عن الجنيه المصري

بوتين

روسيا تتوعد بالرد عسكريا على أكبر تدريبات الناتو

وقفة لأصحاب "التكاتك" بالدقهلية للإفراج عن مركباتهم

مطالبات برلمانية بمحاكمة سائقى «التكاتك»

المهندس طارق الملا، وزير البترول

إسرائيل تهاجم وزير البترول المصرى: تصريحاته متناقضة

طفلي الدقهلية

تحركات برلمانية عاجلة لإعدام خاطفى الأطفال

الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية

رد «مميش» على استبدال قناة السويس بمسار جديد

حريق يشتعل بـ"المركزى" الروسى

عرب وعالم

حريق هائل (أرشيفية)
حريق هائل (أرشيفية)

وكالات

أخبار متعلقة
#

«الصحة»: 3 مصابين في حريق مستشفى الحسين

#

حريق محدود في "فلنكات" السكة الحديد بالمنيا

#

حريق هائل بقرية «الإسماعيلية» يلتهم 4 منازل

#

حريق هائل يلتهم مصنع كرتون والدفع بـ7 عربات إطفاء

حريق

روسيا

البنك المركزي

أفادت مصادر في هيئات الطوارئ الروسية بأن حريقا نشب في مبنى البنك المركزي الروسي في شارع نيغلينايا بوسط موسكو.

وأوضحت المصادر لوكالة "تاس" الروسية بأن النيران اشتعلت في الطابق الخامس بأحد المباني التابعة للبنك المركزي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووصلت إلى مكان الحادث فرق الإطفاء والإغاثة من وزارة الطوارئ الروسية، كما جرى إغلاق الشارع أمام حركة المرور.

وفي وقت لاحق أكدت المصادر السيطرة على الوضع وإخماد النيران المكشوفة في المبنى، وأكد البنك المركزي الروسي عدم إصابة أحد بأذى نتيجة الحريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق يشتعل بـ"المركزى" الروسى
» هجوم ناري من "ترامب" على شركات التواصل الاجتماعي
» فضيحة كبرى تضرب ماكدونالدز في "عقر دارها"
» حادث اغتصاب جماعي لقاصر تهز المغرب
» لهذا اختارت تل أبيب التهدئة المصرية
» كارثة كبرى تظهر بعد انحسار السيول في الهند
» بهدفين في ست دقائق.. الأهلي يحلق على قمة الدوري
» ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 43
» تركيا: نرفض الإملاءات الخارجية وقراراتنا مستقلة
» شاهد.. إخماد حريق ضخم في البنك المركزي
» "ترامب" يصدم زعيم كوريا الشمالية بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء