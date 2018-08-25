"المصرى" يودع جمهوره فى تغريدة مثيرة: النهاية دائمًا حزينة

25 أغسطس 2018 - 05:38 ص

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى نشر تغريدة للفنان الراحل ياسر المصرى، يودع فيها جمهوره على موقع "تويتر".

وقال "المصرى"، فى تغريدته، "دائما تكون النهاية حزينة حتى لو تنتهي بالفرح، سوف تكون الذكريات من بعد النهاية ذكريات حزينة".

وانهالت التعليقات تحت هذه التغريدة بعد الإعلان عن خبر وفاته، حيث اعتبر بعض متابعي المصري على تويتر أن كلماته كانت تلميحاً منه عن مشوار حياته، وبعضهم اعتبرها إحساساً من الراحل بدنو أجله.

وكان المصري قد نشر تغريدة أيضا فيها صورتان له من مسلسل "الجماعة" الذي أدى فيه المصري شخصية الرئيس جمال عبدالناصر.

ورحل عن عالمنا الفنان الأردنى الخميس، في حادث سير أليم نُقل على إثره إلى مستشفى جبل الزيتون في الزرقاء إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، المصري وقال إنه تعرض لحادث سير في ضاحية مكة بالزرقاء، مما تسبب في وفاته عن عمر يناهز السابعة والأربعين.