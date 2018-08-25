فندى: أسطورة هزمت العرب أمام إسرائيل

25 أغسطس 2018 - 06:22 ص

رأى الدكتور مأمون فندى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، أن ما يثار حول الدعم الغربى لإسرائيل ما هو إلى أسطورة صنعها العرب وتسبب فى هزيمتهم نفسيًا.

وقال "فندى"، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "واحدة من الأساطير التي صنعها العرب وصدقوها أن إسرائيل هي البوابة إلى عقل وقلب الغرب، غير مدركين أن إسرائيل لها مشاكل مع الغرب لا تنتهي".

وأكد أن "اللوبي اليهودي في الغرب ليس متجانسا وإسرائيل روجت لهذه الأسطورة بهدف هزيمة العرب نفسيا، الجهل هو الذي يصنع الهزائم".