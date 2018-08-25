» مبادرة برلمانية لدمج الغارمين فى المجتمع

25 أغسطس 2018 - 06:52 ص

أعلنت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تنسق لإطلاق مبادرة برئاسة النائب علاء عابد، وبالتنسيق مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالبرلمان ووزاراتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يتم من خلالها دمج الغاريمات والغارمين في المجتمع وانخراطهم في الحياة العامة وتمكنهم اقتصادياً وتحويلهم لشريحة منتجة يعيشون من خلالها حياة كريمة والحفاظ عليهم وعدم العودة مرة أخرى إلى السجون.

وأضافت "مارجريت"، فى بيان صحفى لها، أن هذه الخطوة جاءت في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، واهتمامه الشديد بهذه القضية، مؤكدة أن لجنة حقوق الإنسان سوف تتابع قضيتهم حتى الاطمئنان عليهم وستقوم بالتنسيق والتواصل مع الجهات التنفيذية لتحقيق هذه المبادرة على أرض الواقع والتأكد من انعكاس إيجابياتها على الغارمين وأنهم اندمجوا عملياً في الحياة ويعيشون وسط أخواتهم في المجتمع.

وطالبت وكيل لجنة حقوق الإنسان، بتكاتف الجميع لنكون يدا بيد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساندة الدولة وتنفيذ توجيهاته للانتهاء من ملف الغاريمات والاطمئنان علي أنهم بالفعل اندمجوا في المجتمع.