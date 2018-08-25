بالصور.. الشرطة تؤمن برجا سكنيا قبل اقتحامه من أهالي بنها

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تجمهر عدد من أهالي منطقة أتريب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، أمام برج ملك أحد المواطنين بالمنطقة لمنعه من تركيب شبكة محمول قامت إحدى الشركات بتركيبها فوق سطح البرج اعتراضًا منهم على المحطة، وخوفًا من تضررهم وإصابتهم بالسرطان.

وقام الأهالي بإطلاق إنذار من خلال مكبر الصوت لتجميع أهالي المنطقة قائلين: "أصحوا يا أهالى أتريب تم تركيب شبكة تقوية محمول المسببة بأمراض السرطان المميت خلف طابونة حسين أبو هلال" كما نشروا استغاثة للمسئولين علي صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

انتقلت على الفور قوات الأمن، وتم تفريق المواطنين، قبل أن يقتحموا البرج السكني ويحطموا برج المحمول.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير من القليوبية إخطارًا، بتجمهر أهالي منطقة أتريب ببنها أمام أحد الأبراج، وانتقل على الفور اللواء علاء فاروق، مدير المباحث وتبين تجمهر الأهالي أمام برج سكني لتضررهم من إنشاء برج تقوية المحمول أعلى سطح البرج، خشية حدوث بعض الأضرار الصحية لأهالي المنطقة التى تنشأ من تشغيله، وتبين وجود بعض المعدات التابعة للشركة لإقامة البرج وعدم وجود أحد من المسئولين بالشركة

وأكد أبو زياد أحد الأهالي لـ"المصريون" أن قوات الشرطة حضرت لتأمين البرج من تجمهر الأهالى المطالبين بإزالة برج المحمول ومنعهم من اقتحام البرج وتحطيم محطة المحمول.

وأضاف معتمد أنه تم تحرير محضر بضد صاحب البرج لإزالة محطة المحمول وأنهم منتظرون قرار النيابة، مؤكدًا أن البرج به 3 أدوار مخالفة ولم تتم إزالتها من قبل الحي.









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