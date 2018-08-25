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نائب "أبومازن": دول عربية تعاونت فى "صفقة القرن"

عرب وعالم

محمود العالول
محمود العالول

وكالات

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ابومازن

صفقة القرن

قال محمود العالول، نائب رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، إن إسرائيل اقترحت على حماس إقامة مطار بالقرب من إيلات، إضافة إلى الميناء البحري في قبرص، لافتًا إلى أن ذلك الاقتراح يشكل جزءا من "صفقة القرن" التابعة لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وأضاف "العالول"، بحسب صحيفة "المصدر" الإسرائيلية، "حاول الأمريكيون تنفيذ مؤامرتهم عبر الدول العربية دون موافقتنا، ولكن موقفنا الثابت أجبر الدول العربية بالتراجع عن نواياها للتعاون مع أمريكا، وتسخيرها من أجلنا، ولكن الأمريكيين ما زالوا يحاولون".

وأردف العالول قائلا "إن الأمريكيين وجهات أخرى مؤثرة أخرى، تسعى إلى استغلال الأزمة الإنسانية بهدف صرف الانتباه وتطبيق البرنامج الحقير".

وأشار إلى أن أبو مازن طلب من الدول المانحة متابعة دعم المشاريع الإنسانية في القطاع، وأوضح العالول أيضا، أن السلطة الفلسطينية معنية بالتصالح مع حماس، ولكن أشار إلى أنه رغم أن مصر طلبت إبقاء جزء من السيطرة على غزة بأيدي حماس، فإن التسوية معناها السيطرة من قبل السلطة الفلسطينية أو حماس وليس السيطرة المشتركة.


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