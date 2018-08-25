مدرب يوفنتوس يصدم رونالدو

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رونالدو
رونالدو

وكالات

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ايطاليا

رونالدو

يوفنتوس

أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يشارك بشكل دائم كأساسي في مباريات فريق "السيدة العجوز"، وسيأتي عليه وقت ويجلس على مقاعد البدلاء.

وانتقل رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، إلى يوفنتوس بعقد قياسي بالنسبة للفريق الإيطالي بقيمة 100 مليون يورو، قادما من ريال مدريد الإسباني حيث حقق دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وتأتي تصريحات أليجري بعد توقعات بأن يكون نجم كبير بحجم رونالدو، حاضرا بشكل دائم في التشكيلة الأساسية للفريق الإيطالي.

وقال أليجري: "سيأتي وقت ويجلس (رونالدو) على مقاعد البدلاء، وأحيانا سيلعب نصف ساعة فقط، حتى أنه سيحتاج إلى استراحة كاملة في بعض الأوقات."

وأضاف: "سيشارك رونالدو في مباراة لاتسيو، لكن بعد ذلك سنرى".

وستكون مواجهة لاتسيو ويوفنتوس يوم السبت أول ظهور لرونالدو في ملعب أليانز أرينا في مدينة تورينو الإيطالية معقل اليوفي.


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