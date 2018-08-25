رئيس "الأهرام" السابق: بلغت الروح الحلقوم

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احمد السيد النجار

يحيى القزاز

معصوم مرزوق

رائد سلامة

طالب أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" السابق، بإطلاق سراح من وصفهم بـ"سجناء الرأى"، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون السجن مصيرا لهم في وطن يحترم الحد الأدنى من الحريات وحقوق وكرامة الإنسان.

وقال "النجار"، فى تدوينة له على موقع "فيس بوك"، إن "السفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز والدكتور رائد سلامة وغيرهم من الأرواح المسالمة ممن يحلمون بالحرية والكرامة والتنمية والعدالة وصيانة استقلال وتراب الوطن وقدموا ويقدمون خدمات علمية وسياسية جليلة لبلدهم ولا يملكون سوى الكلمة والموقف وأغصان السلام، لا يمكن أن يكون السجن مصيرا لهم في وطن يحترم الحد الأدنى من الحريات وحقوق وكرامة الإنسان".

وأضاف: "بلغت الروح الحلقوم أطلقوا سجناء الرأي فالكلمة تحاورها الكلمة وليس القضبان، ولأجل مستقبل وطننا العظيم مصر ينبغي أن ندرك أنه حين يضيق براح الحرية وتُحاصر أنوارها فإن ظلام العنف المقيت يتمدد ونحن نريد الحرية والنور والتنمية والعدالة والسلام في وطن نزهو بالانتماء إليه".


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