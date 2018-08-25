مميش: بشائر الخير عن القناة تتوالى

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الفريق مهاب مميش
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قناة السويس

مهاب مميش

قناة السويس الجديدة

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع احتفالات الذكرى الخامسة لقناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أن القناة سجلت أرقامًا قياسية فى الفترة الأخيرة.

وقال "مميش"، فى تصريحات صحفية، إن الأرقام القياسية غير المسبوقة التى تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، لا يدع مجالاً للشك فى الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية

وأوضح أن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية من السبت وحتى الخميس، عبور 295 سفينة بحمولة 19.3 مليون طن.

وأضاف أن القناة ستكون بحق، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى "هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة، وأن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحرى لاسيما زيادة كفاءتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافى حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت القناة 58 سفينة بحمولة 4.8 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 49 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم الاثنين 43 سفينة بحمولة 2.5 مليون طن من الاتجاهين، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 58 سفينة بحمولة 3.9 مليون طن من الاتجاهين، وعبرت يوم الخميس 36 سفينة بحمولة 2.5 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ6 أيام الماضية إلى 295 سفينة بحمولة 19.3 مليون طن.


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