أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم 25 أغسطس.

وسجل الدولار الأمريكي 17.8200 جنيه للشراء 17.9200 جنيه للبيع، اليورو الأوروبى 20.7003 جنيه للشراء 20.8183 جنيه للبيع، الجنيه الإسترلينى 23.2025 جنيه للشراء 23.3344 جنيه للبيع، الفرنك السويسري 17.9222 جنيه للشراء 18.0245 جنيه للبيع، 100 ين ياباني 15.9982 جنيه للشراء، 16.0907 جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.6025 جنيه للشراء 2.6202 جنيه للبيع.

الريـال السعودي نحو 4.7522 جنيه للشراء، و4.7786 جنيه للبيع، الدينار الكويتي نحو 58.8210 جنيه للشراء، و59.1659 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي نحو 4.8517 جنيه للشراء، و4.8795 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع، وسجل سعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.


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