» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 36 درجة

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الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 25 أغسطس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 32

السلوم 22 33

سيوة 24 38

بورسعيد 27 30

دمياط 26 31

العريش 23 31

رفح 22 31

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 36

رأس سدر 25 36

نخل 20 35

نويبع 29 37

طابا 25 35

كاترين 20 33

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 25 38

أسيوط 25 39

سوهاج 27 40

قنا 28 41

الأقصر 28 41

أسوان 29 41

أبوسمبل 29 40

الوادي الجديد 28 42

شلاتين 25 36

أبورماد 26 35

رأس حدربة 27 35

حلايب 27 34


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