"صلاح" في مواجهة نارية اليوم

25 أغسطس 2018 - 09:15 ص

تنطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت مواجهة قوية بين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح وبرايتون علي ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

ولن تكون مهمة محمد صلاح ورفاقه في تحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري الانجليزي "سهلة"، لاسيما وأنه سيواجه برايتون صاحب النقاط الثلاث الذى حقق مفاجأة مدوية في الجولة الماضية بتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3 – 2.

وتعود أخر مواجهة جمعت بين ناديا ليفربول وبرايتون إلى يوم 13 مايو الماضى بملعب "آنفيلد"، عندما تفوق ليفربول برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من النسخة الماضية لمسابقة الدوري الإنجليزي.

وتوج محمد صلاح عقب نهاية تلك المباراة بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في المسابقة الموسم الماضى، بعدما سجل 32 هدفاً كان أخرها في شباك برايتون، حيث سيسعى ليفربول بمساعدة "الفرعون المصري" لتكرار تفوقه في مباراة اليوم.

ويدرك ليفربول أهمية تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاسيما وأنه سيواجه ناديا ليستر سيتي وتوتنهام خارج ملعبه في الجولتين المقبلتين، بينما يسعى برايتون لتحقيق مفاجأة جديدة بخطف النقاط الثلاث.

وتغلب ليفربول على وست هام يونايتد برباعية نظيفة، فيما تغلب على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل، ليحصد 6 نقاط ثمينة في بداية مشواره نحو تحقيق حلم الحصول على لقب الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990.

وتقام 6 مباريات فى افتتاح الجولة الثالثة اليوم تبدأ بلقاء وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي في الواحدة والنصف و4 مباريات فى الرابعة عصرا عندما يلتقى بورنموث مع إيفرتون وأرسنال مع وست هام وهدرسفيلد مع كارديف وساوثهامبتون مع ليستر سيتى، وتختتم بلقاء ليفربول وبرايتون في السادسة والنصف.