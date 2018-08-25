» وصلة رقص لمصطفى فهمي وزوجة خالد سليم

25 أغسطس 2018 - 09:24 ص

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، زوجة النجم الكبير مصطفى فهمى، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة الشهير بـ"إنستجرام"، لزوجها أثناء رقصه مع خديجة زوجة الفنان خالد سليم بأحد المطاعم بالساحل الشمالي.

وكان النجم خالد سليم احتفل بعيد ميلاد زوجته في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي منذ أيام قليلة، وكان علي رأس الحضور النجم مصطفى فهمى وزوجته والإعلامية بوسى شلبى، وعدد من أصدقائهما.