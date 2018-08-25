  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:11 ص
بحث متقدم
{حتة على جنب}.. "نواب كشف العذرية !!"

أبرز معلومات عن قانون الإيجار القديم أهمها رقم "8"

ميسي

قميص "ميسي" يحرج رئيس الاتحاد الفلسطيني

الجنس مقابل الطعام في هذه الدولة

الجنس مقابل الطعام في هذه الدولة

صلاح

"صلاح" في مواجهة نارية اليوم

الدولار

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

الفريق مهاب مميش

مميش: بشائر الخير عن القناة تتوالى

ترامب

فضيحة "ابن الخادمة" تنتظر ترامب

رونالدو

مدرب يوفنتوس يصدم رونالدو

محمود العالول

نائب "أبومازن": دول عربية تعاونت فى "صفقة القرن"

الأزهر

الأزهر يحذر: هذه اللعبة حرام شرعًا

بـ"الساحل الشمالي"..

وصلة رقص لمصطفى فهمي وزوجة خالد سليم

آخر الأخبار

صورة من المقطع
صورة من المقطع

منار شديد_ومتابعات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. رونالدو يرقص ويبهر الجميع بالغناء

#

بالفيديو.. الحج الضوى يرقص "كيكي" بالحمار

#

بالفيديو.. "نيمار" يرقص "كيكي" في عيد ميلاد صديقته

#

بالفيديو.. دينا الشربينى ترقص لـ"الهضبة" على مسرح يونانى

لبنان

خالد سليم

مصطفى فهمى

الساحل الشمالى

فاتن موسي

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، زوجة النجم الكبير مصطفى فهمى، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع  تبادل الصور والفيديوهات القصيرة الشهير بـ"إنستجرام"، لزوجها أثناء رقصه مع خديجة زوجة الفنان خالد سليم بأحد المطاعم بالساحل الشمالي.

وكان النجم خالد سليم احتفل بعيد ميلاد زوجته في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي منذ أيام قليلة، وكان علي رأس الحضور النجم مصطفى فهمى وزوجته والإعلامية بوسى شلبى، وعدد من أصدقائهما.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حرب كبرى فى الشرق الأوسط العام المقبل.. وهذه أطرافها
» بالأرقام.. مكاسب يوفنتوس من صفقة رونالدو
» احذر الإفراط فى تناول الملح.. يسبب أمراضًا مزمنة
» وصلة رقص لمصطفى فهمي وزوجة خالد سليم
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 36 درجة
» مبادرة برلمانية لدمج الغارمين فى المجتمع
» حريق يشتعل بـ"المركزى" الروسى
» هجوم ناري من "ترامب" على شركات التواصل الاجتماعي
» فضيحة كبرى تضرب ماكدونالدز في "عقر دارها"
» حادث اغتصاب جماعي لقاصر تهز المغرب
» لهذا اختارت تل أبيب التهدئة المصرية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء