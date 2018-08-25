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علامة مميزة لاختيار البطيخة الحمراء

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منار شديد _وكالات

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دائمًا ما يعتمد اختيار بعض أنواع الفاكهة على قليل من الحظ، لأنك لا تستطيع التأكد بشكل قاطع من مذاقها ونضوجها عند الشراء وأفضل مثال لذلك ثمرة "البطيخ "حيث يتفاجئ الكثير ممن يعتمدون على الحظ في اختيار البطيخ، بسوء اختيارهم وحصولهم على لبّ غير ناضج يقترب لونه من الأبيض ويخلو تقريبا من المذاق الحلو.

وللنجاح في اختيار بطيخ ناضج لابدّ من التخلي عن الحظ، والاعتماد على سمات تكشف إلى حد بعيد جدًا طبيعة البطيخة ودرجة نضوجها دون الحاجة إلى فتحها وتذوقها عند البائع.

وهنا تكثر الأقاويل والنصائح، للحصول على بطيخة حمراء ناضجة، ابتداء من شكلها مرورا بصوت الضرب عليها وانتهاء بالبقع الصفراء وما إلى ذلك.

وفي السياق ذاته ينصح أحد العاملين في متجر عالمي كبير، في هذا المجال أثبتت نجاحها بشكل مذهل إن السمة التي تضم الحصول على بطيخة حمراء ناضجة هي ظهور عروق مرقطة على سطحها.

وتنتج هذه العروق المرقطة على سطح البطيخة عن بدء تسرّب سكر الفاكهة إلى الخارج بعد أن وصل داخلها إلى درجة عالية من النضوج، وكلما زادت هذه العروق فإن ذلك يعني نضوجا أكبر وفقا لما ذكره لـ"سكاي نيوز "عربية.

عند تجربة نصيحة البائع، والاختيار وفقا للعروق المرقطة كانت النتيجة مذهلة، بطيخة حمراء ناضجة ومذاق شديد الحلاوة. وما عليكم الآن سوى التجربة.



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