«زعيم الثغر» المنتشى يواجه عناد أبناء العميد

25 أغسطس 2018 - 09:37 ص

يستضيف فريق المصرى فى الخامسة والنصف من مساء اليوم؛ نظيره الاتحاد السكندرى فى إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز.

ويسعى المصرى لتحقيق فوزه الثاني في البطولة، خاصة بعدما سقط فى فخ التعادل الجولة الماضية أمام بتروجت، ليحتل المركز الـ12 بجدول الدورى بفارق الأهداف عن الاتحاد الذي يليه في الترتيب.

على الجانب الآخر يدخل "زعيم الثغر" بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما حقق فوز غالى على الإسماعيلي بهدف دون رد.

ويدير المباراة المقرر إقامتها على استاد بورسعيد طاقم تحكيم مكون من الحكم محمد معروف ويعاونه كلا من هشام الدسوقي ومحمود رضا، وعمرو رمضان حكماً رابعاً، وكلا من أحمد حمدي وعمرو الشناوي حكماً خامساً.