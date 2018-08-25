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بالأرقام.. مكاسب يوفنتوس من صفقة رونالدو

الرياضة

رونالدو
رونالدو

متابعات- محمد الخرو

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كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن المكاسب التي حققها الفريق من صفقة انتقال اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال إلى صفوف الفريق قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

ووفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، فإن قدوم رونالدو إلى فريق "السيدة العجوز" سيمكن المسئولين من عقد صفقات رعاية جديدة، ما يعني ضخ أموال مهمة في خزينة الفريق.

وكشف المصدر عن أنه بفضل رونالدو، زادت قيمة أسهم الفريق في سوق البورصة بنسبة مذهلة بلغت 37%.

وقفزت قيمة النادي من 660 مليون يورو، في 28 يونيو، إلى 905 ملايين يورو يوم 10 يوليو، وهو اليوم الذي انتقل فيه النجم البرتغالي إلى الفريق.

كما ارتفعت القيمة "المالية" للفريق بنحو 40%، من 590 مليون جنيه إسترليني في يونيو إلى 890 مليون جنيه "نحو 988 مليون يورو".

وقالت "صن" إن يوفنتوس سيستفيد كذلك من أموال بيع أقمصة ومنتجات النادي، خاصة تلك التي تحمل اسم رونالدو، متوقعة أن تفوق عائدات الفريق المالية هذه السنة 250 مليون جنيه إسترليني.

من جهة أخرى، ربحت كل المنصات الاجتماعية النادي الإيطالي، الشهر الماضي، أكثر من 6.2 مليون متابع جديد، وهو ما يعتبر رقمًا مهمًا بالنسبة للأندية.

وحصل يوفنتوس على 3.5 ملايين متابع إضافي على حسابه الرسمي في "إنستجرام" خلال الشهر الماضي، حيث يتابعه حاليا 14.4 ملايين شخص.

وتمكنت صفحة الفريق على "فيس بوك" من حصد أكثر من مليون ونصف المليون معجب جديد، إذ صارت تضم ما يفوق 34 مليون معجب.

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