لاعب بالدورى الفرنسي يعترف بالزنا تجاه أخته وعمته

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شيفا نزيجو
شيفا نزيجو

وكالات- محمد الخرو

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ظهر اللاعب الجابوني شيفا نزيجو في مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسترجع ذكرياته مع الساحرة المستديرة منذ بداية مشواره.

واعترف الجابوني نزيجو ببعض خطاياه، خلال تواجده في كنيسة إنجيلية، قائلا: "وقعت عدة عقود وكان والدي يحتكر كل أموالي.. كان يقول إنه سيقتل أمي من أجل مساعدتي روحيًا على التقدم في مسيرتي الكروية.. وذلك ما حدث".

وأضاف: "إذا لم يكن هذا الاعتراف صادمًا بما فيه الكفاية، فسأضيف وأقول أنني ارتكبت ذنب سفاح القربى ومارست زنا المحارم مع عمتي وأختي ومع أحد الرجال كذلك".

وتابع: "كما أنني زورت عمري حين ذهبنا إلى فرنسا.. كان عمري 21 سنة، لكنني كذبت وقلت إن عمري لا يتجاوز 16 عاما، ما جعلني أصبح أصغر لاعب يسجل في كأس أفريقيا".

وبدأ اللاعب، البالغ من العمر 34 سنة، مسيرته الكروية مع نادي نانت الفرنسي في عام 2002، وبعدها أعير إلى نادي غوينجنون. وفي عام 2006 انتقل إلى نادي ريمز الفرنسي.

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