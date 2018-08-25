» احذر الإفراط فى تناول الملح.. يسبب أمراضًا مزمنة

25 أغسطس 2018 - 09:49 ص

قالت صحيفة "فيلت" الألمانية، إن استهلاك الملح بشكل مفرط يؤثر على صحة الإنسان ويؤدى للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة على غرار السمنة.

وتابعت الصحيفة أن الملح مثل السكر مضر بالصحة، والإفراط فى استهلاكه يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية، ولكن كشفت دراسة كندية أن كلوريد الصوديوم لا يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان كما نعتقد، فقد أكد الباحثون أن استهلاك الملح بشكل مفرط لا يشكل خطرًا على صحتنا، وإنما يكمن المشكل في أن طعامنا لا يحتوى على نسبة كافية من البوتاسيوم.

وذكرت الصحيفة أن الدراسة التي أجراها فريق بحث دولي تحت إشراف الباحث لدى المعهد الكندي لأبحاث الصحة الشعبية، أندرو مينته، عملت على تقييم بيانات استهلاك الملح بالاعتماد على عينات البول لحوالي 69 ألف شخص منحدرين من 369 بلدية في 18 دولة، ومن ثم قارن فريق البحث هذه البيانات بالحالة الصحية للمشاركين في التجربة.

وخلصت الدراسة إلى أن استهلاك الملح بشكل مفرط يؤدى إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الدراسة تدحض آراء أغلب الخبراء بشأن استهلاك الملح. فعلى سبيل المثال، توصي الجمعية الألمانية للتغذية والجمعية الألمانية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم بألا يتجاوز معدل الاستهلاك اليومي للملح ستة غرامات، في حين تنصح المنظمة العالمية للصحة بألا يتجاوز معدل استهلاك ملح الطعام خمسة غرامات في اليوم.

وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن أفضل علاج لمرض ارتفاع ضغط الدم هو إضافة المزيد من الخضروات الطازجة وزيت الزيتون إلى نظامك الغذائي، بالإضافة إلى الفستق والجوز واللوز وهي الأغذية التي تعرف بها حمية البحر الأبيض المتوسط، ولا تكمن فائدة هذه الحمية في توفيرها لنسبة عالية من البوتاسيوم فحسب، بل تتضمن أيضا أحماضا دهنية غير مشبعة.