  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:16 م
بحث متقدم
هجوم ارهابى

استشهاد 4 جنود فى هجوم إرهابى على كمين بالعريش

تذكرة المترو

موعد الزيادة الجديدة لتذاكر "المترو"

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور"..فكانت هذه نهايتها

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور".. فكانت هذه نهايتها

النائب العام المستشار نبيل صادق

بيان للنائب العام عن وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

كتاب المعتوه

كتاب "المعتوه" عن ترامب ثاني أكثر الكتب مبيعًا في أمريكا

الروبل الروسي يتراجع بعد الاتفاق النووي مع إيران

روسيا تكسر العقوبات الأمريكية بهذا القرار

الشركات العالمية تهجر مطارات إيران

الشركات العالمية تهجر مطارات إيران

صلاح

"صلاح" في مواجهة نارية اليوم

فتاة الوشوم

بالفيديو.. القصة الكاملة لاغتصابها ترويها فتاة الوشوم

ارشيف

مذبحة للاعبين بـ"ريال مدريد"

فحص يتنبأ بالزهايمر قبل سنوات من ظهور أعراضه

الصفحة الأخيرة

خبير في أمراض العيون يرد على استفسارات قراء «المصريون»
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

العثور على "أتلانتس" الألمانية بطريقة غير متوقعة

#

الكشف عن سر السائل الأبيض المكتشف بقبر فرعوني

#

اختبار يتنبأ بالسرطان قبل 5 سنوات من الإصابة به

#

مطربة لبنانية تفلت من الإحراج بسبب«حجاب»حلا شيحة

مصر

سوبر

إمارتي

توصل باحثون أمريكيون، إلى أن إجراء فحص للعين، يمكن أن يتنبأ بخطر الإصابة بمرض الزهايمر، قبل سنوات من ظهور أعراضه .

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب، جامعة واشنطن الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (JAMA Ophthalmology) العلمية.

وأوضح الباحثون، أنهم استخدموا تكنولوجيا مشابهة لما يوجد في العديد من عيادات أطباء العيون، لاكتشاف أدلة تشير إلى وجود مرض الزهايمر لدى المرضى الأكبر سنا الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض .

وتشمل العلامات البيولوجية لمرض الزهايمر، تراكم لويحات لزجة وسامة في الدماغ، تسمى بروتين "أميلويد بيتا"، يظهر أثرها في سوائل العمود الفقري، وتتراكم تلك السوائل في الدماغ قبل عقود من ظهور أعراض المرض، الذي يسبب فقدان الذاكرة، ومشاكل في الإدراك .

وبروتين "أميلويد بيتا" يعتبر عنصرا أساسيا للترسبات التي يعثر عليها في أدمغة مرضى الزهايمر .

وفي دراسات سابقة، قام الباحثون بفحص عيون الأشخاص الذين ماتوا بسب الزهايمر، وأظهرت النتائج أن عيون هؤلاء المرضى أظهرت علامات على ترقق في مركز الشبكية وتدهور العصب البصري .

وفي الدراسة الجديدة، استخدم الباحثون تقنية تسمى تصوير الأوعية الدموية بالتوافق البصري، لفحص شبكية العين وسمك الألياف في العصب البصري لدى 30 مشاركًا في الدراسة متوسط أعمارهم 65 عاما، ولم يظهر على أي منهم أعراضًا سريرية لمرض الزهايمر .

وكان حوالي نصف هؤلاء المشاركين في الدراسة لديهم مستويات مرتفعة من بروتين "أميلويد بيتا"، ما يشير إلى أنه على الرغم من عدم وجود أعراض لديهم، فمن المرجح أن يصابوا بمرض الزهايمر .

واكتشف الباحثون أن المرضى الذين يعانون من مستويات مرتفعة من بروتين "أميلويد بيتا"، ظهر عليهم ترققًا ملحوظًا في مركز شبكية العين .

وحسب الدراسة، فإن الإنسان عادة ما يكون لديه منطقة صغيرة خالية من الأوعية الدموية وسط شبكة العين، مسؤولة عن الرؤية الأكثر دقة، لكن الفريق وجد أن هذه المنطقة التي تفتقر إلى الأوعية الدموية اتسعت رقعتها بشكل كبير لدى الأشخاص المصابين الذين تتراكم لديهم سوائل بروتين "أميلويد بيتا" في الدماغ .

وقال الباحثون إن فحص العين مؤهل بصورة كبيرة لأن يصبح في المستقبل أداة تساعد على تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالزهايمر قبل ظهور الأعراض السريرية للمرض .

وأضافوا أنهم يعرفون أن علامات الزهايمر تبدأ بالظهور قبل سنوات من ظهور الأعراض، لكن إذا استطاعوا استخدام اختبار العين هذا، فإنه من الممكن أن يتمكن الأطباء يومًا ما بدء العلاج في وقت أقرب، لتلافي حدوث المزيد من الضرر في الدماغ .

ووفقا لتقرير جمعية الزهايمر الأمريكية لعام 2016، فإن المرض يصيب نحو 47 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويكلف أنظمة الرعاية الصحية في العالم أكثر من 818 مليار دولار .

وأضاف التقرير أن الزهايمر هو خامس سبب رئيسي للوفاة بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة مقتل نقاش على يد عاطل بالإسكندرية
» مسودة قانون تسمح بتأجير القبور
» 13 تفسيرًا لرؤيا المطر منامًا
» هاتف صيني يضرب الأسعار في السوق العالمية
» فشل فى دفع إيجار الشقة.. فانتحر بالإسكندرية
» لاعب شهير يعترف بالزنا مع أخته وعمته
» أضحية تتحول لمأساة.. الجد يقتل حفيده ثم ينتحر
» حقيقة تواجد "شبكة إرهابية سرية" لداعش حول العالم
» بالأرقام.. مكاسب يوفنتوس من صفقة رونالدو
» حرب كبرى فى الشرق الأوسط العام المقبل.. وهذه أطرافها
» احذر الإفراط فى تناول الملح.. يسبب أمراضًا مزمنة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء