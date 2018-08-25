مقتل 11شخصًا بسبب فيروس "غرب النيل" بـ"اليونان "

25 أغسطس 2018 - 09:57 ص

تسبب أحد الفيروسات المنتقلة عن طريق البعوض في وفاة 11 شخصًا من أصل 118باليونان هذا الصيف ، وهو أعلى عدد من الحالات المبلغ عنها منذ عام 2012.

ووفقًا لما إفادة المركز اليوناني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجل اليونان تفشي فيروس يعرف بـ"غرب النيل" الذي ينقله البعوض، منذ عام 2010، عندما بلغ عدد حالات الإصابة 262 بينها 35 حالة وفاة.

وفي 2012 أصيب 161 شخصا بالفيروس وتوفي منهم 18، وفي العام الماضي أصاب الفيروس 48 توفي منهم 6.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة خلال عامي 2015 و 2016.

وأصدرت السفارة الأميركية في أثينا تحذيرا صحيا تدعو فيه مواطنيها لاتخاذ إجراءات وقائية مثل تنظيف الأماكن التي يمكن أن يتكاثر فيها البعوض مع تشذيب الحشائش والأشجار.