الانتهاء من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

25 أغسطس 2018 - 09:57 ص









أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه جارى الانتهاء من تنفيذ محطة مياه سرياقوس الشرقية بالخانكة بطاقة 145 ألف م3/يوم، حيث بلغت نسبة التنفيذ (مدنى 90% - ميكانيكا 75%)، وجارٍ التسليم الجزئى لمشروع الصرف الصحي لقرى شبين القناطر "محطة معالجة القلزم"، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، لخدمة 75 ألف نسمة بـ8 قرى، منها 6 قرى جارٍ التنفيذ بها (طحوريا – كفر طحوريا – القلزم – الأحراز – الحسانية، بمركز شبين القناطر – وقرية عرب الغديري بمركز طوخ)، وقريتان محرومتان من الخدمة (كفر الشيخة سالمة وكفر الصهيبي بمركز شبين) سيتم ربط تصرفاتهما على محطة المعالجة، مشيرة إلى أنه جارٍ التسليم الابتدائى لمحطات رفع (القلزم – الأحراز – طحوريا وكفر طحوريا)، وجارٍ تنفيذ محطة رفع الحسانية، والغديرى، وطحانوب الرئيسية والفرعية.وأضاف أن القرى المخدومة بالصرف الصحى تبلغ 161 قرية والقرى الجارى تنفيذها 65 قرية مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من توصيل مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية حيث انه بانتهاء العام المالى 2017/2018 سيتم توصيل الصرف الصرف الى 60% من القرى بالمحافظة حيث سيتم الانتهاء من 26 قرية بنهاية 2018 وبداية 2019.