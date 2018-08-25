  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:14 م
بحث متقدم
هجوم ارهابى

استشهاد 4 جنود فى هجوم إرهابى على كمين بالعريش

تذكرة المترو

موعد الزيادة الجديدة لتذاكر "المترو"

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور"..فكانت هذه نهايتها

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور".. فكانت هذه نهايتها

النائب العام المستشار نبيل صادق

بيان للنائب العام عن وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

كتاب المعتوه

كتاب "المعتوه" عن ترامب ثاني أكثر الكتب مبيعًا في أمريكا

الروبل الروسي يتراجع بعد الاتفاق النووي مع إيران

روسيا تكسر العقوبات الأمريكية بهذا القرار

الشركات العالمية تهجر مطارات إيران

الشركات العالمية تهجر مطارات إيران

صلاح

"صلاح" في مواجهة نارية اليوم

فتاة الوشوم

بالفيديو.. القصة الكاملة لاغتصابها ترويها فتاة الوشوم

ارشيف

مذبحة للاعبين بـ"ريال مدريد"

بالفيديو.. القصة الكاملة لاغتصابها ترويها فتاة الوشوم

آخر الأخبار

فتاة الوشوم
فتاة الوشوم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تفاصيل تنشر لأول مرة عن مقتل طالبة الأزهر

#

القصة الكاملة لمقتل فتاة على يد شقيقها

#

بالفيديو.. القصة الكاملة لإهانة راغب علامة نساء المغرب

#

سائق يختطف فتاة لاغتصابها بمصر الجديدة

فرحت "خديجة" المغربية صاحبة الـ17 عاما بزيارة خالتها لمنزلهم البسيط، سرعان ما اصطحبت ابنة خالتها إلى الخارج لتبادل الحديث حول بعض الموضوعات، إلا أنها تركتها بمفردها لإنهاء بعض الأمور في الداخل، لكنها لم تدر بأنها ستواجه 10 ذئاب بشرية.

على مدار 60 يوما، تعرضت "خديجة" لأشد أنواع الهوان من تعد جنسي دون رحمة، إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد وامتد إلى تفكير الجناة في طريقة يخلدون تلك الذكرى السيئة طيلة حياتها، راح كل منهم يرسم وشما على جسدها ثم اصطحبها اثنان منهم عبر دراجة نارية، وألقوا بها أمام منزلها.

وتبدأ الواقعة عندما اصطحب 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة عنوة إلى منطقة غابات الزيتون في مدينة الفقيه بن صالح بالمغرب والتي تقع علي ارتفاع 445 فوق سطح البحر وهي منطقة غير مأهولة بالسكان.

وبدأت الواقعة بزيارة إحدى السيدات ومعها ابنتها إلى منزل أختها ومن هنا اصطحبت "خديجة" ابنة خالتها إلى الخارج لقضاء بعض الوقت والحديث حول بعض موضوعات بينهما لكنها تركتها بالخارج ودخلت منزلها لقضاء بعض الأمور ليفترسها 10 من الذئاب البشرية دون علمها.

بمنطقة أولاد عياد، بحث مراهقون تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة عن "فريسة" تشبع غرائزهم الجنسية، ووقع اختيارهم على الفتاة القاصر ذات البشرة الخمرية.

حاولت الفتاة الذود عن نفسها إلا أن جسدها الهزيل لم يمنع 10 شباب من التناوب على هتك عرضها واحدا تلو الآخر، فكانت صرخات الاستغاثة هى سلاحها الوحيد "كانوا يتناوبون عليها حتى شبعوا مني".

على مدار 60 يوما، تعرضت "خديجة" لأشد أنواع الهوان من تعد جنسي دون رحمة، إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد وامتد إلى تفكير الجناة في طريقة يخلدون تلك الذكرى السيئة طيلة حياتها، راح كل منهم يرسم وشما على جسدها ثم اصطحبها اثنان منهم عبر دراجة نارية، وألقوا بها أمام منزلها.

في أحد أركان منزل متشقق الجدران تفصح عن حال قاطنيه، جلست "خديجة" محاولة لملمة ما تبقى من قواها، لتروي في مقطع فيديو بثه أحد المواقع المغربية تفاصيل مأساتها التي أفقدتها معنى الحياة إلى جنب عذريتها.

تقول إن المتهمين هددوها بتشويه وجهها بـ"موس" حال صراخها، ووجدت نفسها فريسة بين أنيابهم، بل عمد كل منهم لرسم وشم بين صورة عشيقته عارية وهي تغني في ساقها، وردة تتدلى، نجمة خماسية، ووشم في عنقها يحمل اسم عز الدين، لاعبين محترفين، تؤكد الفتاة باكية "كل واحد وشم ما يحلو له.. لا أستطيع الآن الخروج إلى الشارع''.

الأم المكلومة ناشدت السلطات المغربية بسرعة ضبط المتهمين مرددة عبارة واحدة "كلهم مجرمون ما فيهم الحنان"، تلتقط منها ابنتها طرف الحديث لتؤكد أنها حاولت الهرب مرات عدة، إلا أن محاولاتها باءت جميعها بالفشل "في كل مرة كنت أنال قسطا كبيرا من الضرب.. هاتوا ليا حقي".

وحظيت الواقعة باهتمام واسع عبر مختلف وسائل الإعلام العربية بل والعالمية، وسط تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن مؤازرتهم للفتاة. وألقت قوات الشرطة القبض على 8 متهمين باستثناء اثنين هاربين، وتم تحديد جلسة 6 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكماتهم أمام محكمة الاستئناف ببني ملال؛ بتهمة الاغتصاب والاحتجاز والتعذيب وتكوين عصابة إجرامية.

بدورها، طالبت جمعيات نسائية بالمغرب بتوقيع أقصى عقوبة بالجناة، وتوجيه الرعاية الصحية والنفسية للضحية، مشددة على أهمية تفعيل قانون 103-13 الخاص بمحاربة العنف ضد المرأة ومصاحبته بحملات توعية.

شاهد الفيديو..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة مقتل نقاش على يد عاطل بالإسكندرية
» مسودة قانون تسمح بتأجير القبور
» 13 تفسيرًا لرؤيا المطر منامًا
» هاتف صيني يضرب الأسعار في السوق العالمية
» فشل فى دفع إيجار الشقة.. فانتحر بالإسكندرية
» لاعب شهير يعترف بالزنا مع أخته وعمته
» أضحية تتحول لمأساة.. الجد يقتل حفيده ثم ينتحر
» حقيقة تواجد "شبكة إرهابية سرية" لداعش حول العالم
» بالأرقام.. مكاسب يوفنتوس من صفقة رونالدو
» حرب كبرى فى الشرق الأوسط العام المقبل.. وهذه أطرافها
» احذر الإفراط فى تناول الملح.. يسبب أمراضًا مزمنة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء