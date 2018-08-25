شاهد.. لحظة ضبط خاطفى حارس عقار العياط

25 أغسطس 2018 - 10:04 ص

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد لحظة ضبط قوات أمن الجيزة، منفذي واقعة اختطاف حارس عقار بدائرة مركز شرطة العياط، بسبب خلافات مالية بينهما.

وظهر فى مقطع فيديو المعروض حارس العقار بجوار عدد من أفراد الأمن وهو يبكي من شدة الفرح بعد إنقاذه، فيما رد أحد أفراد الأمن عبارة: "الحمد لله إننا لحقناك احمد ربنا".

وبحسب البيان الرسمي للداخلية فقد ادعى أفراد التشكيل العصابي أنهم رجال شرطة، وقاموا بخطف شقيق المبلغ عن الحادث، لإجبار المبلغ عن التفاوض معهم نظرا لوجود خلافات مالية معه.

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