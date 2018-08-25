مذبحة للاعبين بـ"ريال مدريد"

25 أغسطس 2018 - 10:10 ص

يستعد نادى ريال مدريد الإسباني لوضع لائحة جديدة لثمانية لاعبين؛ للتخلص منهم قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وينتظر عشاق النادى الملكي من إدارة ناديهم التعاقد مع لاعبين جديد لتدعيم صفوفه، خاصة بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويمتلك "لوبيتيجي" قائمة بـ27 لاعبا، منهم 5 حراس للمرمى وهو عدد كبير، مما دفع المدير الفني لتحديد أسماء الراحلين في حراسة المرمى كلا من أندريه لونين، وكيكو كاسيا، ولوكا زيدان، بالإضافة إلى 5 لاعبين، هم خيسوس فاليخو، وفابيو كوينتراو، وماركوس يورينتي، وبورخا مايورال، وفينيسوس جونيور، للتخلص منهم

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي، في حال فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات على الـ"بي إس جي".