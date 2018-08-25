هل قليل من الكحول مفيد للصحة؟

25 أغسطس 2018 - 10:12 ص

أفادت دراسات حديثة أجراها نحو 512 باحثًا من 243 مؤسسة بحثية، عن أن مقدارًا قليلاً من الكحول يعد مضرًا بالصحة، وليس كما كان سائدًا أن القليل منه قد يكون مفيدًا.

وأوضح الباحثون إلى أنهم استندوا في استنتاجهم إلى أكثر من ألف دراسة عن الكحول، وبيانات الوفيات وحالات العجز في أكثر من 195 دولة بين عامي 1990 و2016.

وبدورة قال "إيمانويل غاكيدو"، أستاذ الصحة العالمية في جامعة واشنطن والمشرف على الدراسة: "يعتقد الناس أن عدم تناول مشروب لمدة يوم أو اثنين هو أمر جيد لك، لكن الأفضل هو عدم الشرب على الإطلاق"وفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن ".

وأظهرت الدراسة أن هناك نحو 2.8 مليون شخص حول العالم توفوا في عام 2006 لأسباب مرتبطة بتناول الكحول، وهو مقارب لعدد المتوفين لنفس الأسباب في عام 1990 أيضا.

ويذكر أن الباحثون قارنوا بيانات الأشخاص الذين لا يشربون مطلقا بأشخاص يتناولون مشروبا واحدا بمعدل يومي.

وأظهرت المقارنة أن من بين 100 ألف شخص لا يشربون الكحول، أصيب 914 بأمراض مرتبطة بتناول الكحول مثل السرطان، أما بالنسبة للذين يتناولون الكحول بمعدل مشروبين يوميا، فتزداد نسب المصابين بهذه الأمراض إلى 977.

ووصلت نسب المصابين من أولئك الذين يتناولون خمسة مشروبات يوميا إلى 1252 مصابا.