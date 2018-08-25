» أضحية تتحول لمأساة.. الجد يقتل حفيده ثم ينتحر

25 أغسطس 2018 - 10:13 ص

في حادثة مؤسفة غريبة من نوعها تحولت الأضحية إلى سبب لارتكاب جريمة، القاتل فيها والضحية من عائلة واحدة، في بلدة جوينوك بمدينة بولو، شمال غرب تركيا.

وكان مسعود بيتشر (24 عامًا)، يجهز لذبح أضحيته في حديقة منزله بعد صلاة العيد قرابة الساعة 9:30 صباحًا، قبل أن يدخل جده محمد بيتشر (80 عامًا)، وقد تملّكه الغضب، بحجة أنه عومل بقلة احترام عندما لم يدعه أحد لحضور شعائر الذبح، وطالب بتقبيل يديه كما يليق بكبير العائلة، وفقًا لموقع "sozcu " التركي.





واحتدم الجدال بين الرجلين قبل أن يدخل الجد إلى المنزل جالبًا بندقية صيد أطلق النار منها على حفيده وأرداه قتيلًا، ثم وجه فوهتها بعد لحظات إلى رأسه وانتحر، تاركًا بقية أفراد عائلته في حالة صدمة، كما نقل أحدهم إلى المستشفى إثر انهيار عصبي.

وأحيل جميع أفراد عائلة الرجلين للتحقيق بعد نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى غوينوك الحكومي.

وذكرت التقارير أن الجد كان مصابًا بخلل عقلي نتيجة كبر سنه، ما جعله يتعامل بحساسية شديدة مع حفيده، ويتهمه بعدم احترام كبار السن.