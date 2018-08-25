روسيا تكسر العقوبات الأمريكية بهذا القرار

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متابعات- محمد الخرو

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الحكومة

العملة الأجنبية

عقوبات أمريكية

العملة الروسية

قررت روسيا تعليق مشترياتها اليومية من العملة الأجنبية للاحتياطات الحكومية وهو ما خفف الضغط على العملة الروسية المنهكة بفعل العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي قررت تصعيدها بدء من الاثنين المقبل.

وارتفع الروبل الروسي عن أدنى مستوياتها منذ 2016 مستفيدة من وقف البنك المركزي مشترياته من النقد الأجنبي.

وخسر الروبل نحو 8% مقابل الدولار منذ بداية الشهر الحالي، وتراجع أكثر من 0.5 % هذا الأسبوع متضررا من مخاوف بشأن فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو والاضطرابات في بقية الأسواق الناشئة وخصوصا في تركيا.

ونزل الروبل إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين هذا الأسبوع مما حفز البنك المركزي على تعليق مشترياته اليومية من العملة الأجنبية للاحتياطيات الحكومية، وهو ما خفف الضغط على العملة الروسية المنهكة بالفعل.

وساعد القرار في أن تسترد العملة الروسية بعض خسائرها. وبحلول الساعة 1442 بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل 0.9 بالمئة إلى 67.59 مقابل الدولار، مبتعدا عن أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل 2016 البالغ 69.01 والذي لامسه أمس الخميس.

ومقابل اليورو، زاد الروبل 0.42 % إلى 78.40 لليورو، ليبتعد كثيرا عن مستويات حول 73 روبل لليورو كان سجلها قبل موجة المبيعات الواسعة التي بدأت في أوائل أغسطس آب.


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