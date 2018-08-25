الشركات العالمية تهجر مطارات إيران

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أعلنت الذراع الفرنسية لمجموعة الطيران الفرنسية - الهولندية "إير فرانس - كيه. إل. إم" أول أمس عن توقف رحلاتها إلى طهران في سبتمبر القادم  بسبب "الأداء الضعيف للخط".

كما أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" أنها ستعلق رحلاتها في الشهر المقبل لعدم وجود جدوى اقتصادية للخط الملاحي.

يأتي هذا في ظل انتظار أن تعيد الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على إيران في نوفمبر المقبل، وهو ما دفع عدد من الشركات الدولية لإنهاء أنشطتها في إيران.

وبحسب بيان الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" قالت إنها ستعلق رحلاتها بين لندن وطهران في الشهر المقبل، لأن الخط الملاحي "غير مجد حاليا من الناحية الاقتصادية".

وقال متحدث باسم الشركة المملوكة لمجموعة "آي إيه جي"، إن آخر رحلة متجهة إلى طهران ستكون في 22 سبتمبر، وآخر رحلة من طهران ستكون في اليوم التالي.

وقدمت الشركة اعتذارها إلى المسافرين الذين كانوا يعتزمون السفر إلى إيران، قائلة إنها تجري مناقشات مع شركات جوية شريكة لعرض حجوزات جديدة على زبائنها، أو ستعيد ثمن البطاقات.

كما انسحبت شركة ديملر الألمانية، الأولى عالميا على صعيد السيارات والشاحنات، فيما تستعد شركة بي. إس. أيه الفرنسية لتعليق أنشطتها.

وفي قطاعات أخرى، أوقفت مجموعة إير ليكيد الفرنسية للغاز الصناعي أنشطتها التجارية في البلاد.

شركة توتال النفطية الفرنسية العملاقة قررت الانسحاب من مشاريعها الاستثمارية التي تناهز مليارات الدولارات في إيران.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران أكثر فاعلية مما كان متوقعا.

ويعاني الاقتصاد الإيراني ارتفاع معدل البطالة والتضخم إضافة إلى خسارة الريال نصف قيمته منذ أبريل  وزادت إعادة فرض العقوبات الأمر سوءا.

يذكر أن  الإدارة الأمريكية أعادت فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم عام 2015، الذي تعتبره الولايات المتحدة غير كاف لحرمان إيران مما تحتاج إليه لصنع قنبلة ذرية.


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