مصر تحتضن «كلاسيكو» السوبر الإماراتي

25 أغسطس 2018 - 10:25 ص

يلتقي في الثامنة مساء اليوم السبت، فريقا العين والوحدة الإماراتى في لقاء السوبر الإماراتي على ملعب 30 يونيو «الدفاع الجوي»، وذلك بعد نجاح البطولة التى استضافها الملعب قبل عامين بين أهلى دبى والجزيرة، وفاز الأخير وسط حضور جماهيرى كبير.

وتتسم مباريات العين والوحدة بالندية والإثارة، لاسيما أن لقاء اليوم، سوف يحدد بطل النسخة الثامنة عشرة للبطولة، ويرغب كل مدرب فى إضافة بطولة إلى سجله التدريبى سواء فى المنطقة العربية أو بشكل عام.

العين الإماراتى يدخل المباراة متسلحًا باللاعب حسين الشحات، والذى يمتلك قاعدة جماهيرية فى مصر، كونه أحد أبرز اللاعبين فى الفترة الأخيرة، وحصل على لقب أفضل لاعب بالدورى الإماراتى العام الماضي.