شاهد.. كارثة داخل صيدلية بأسيوط

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نجحت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين بمحافظة أسيوط، في إلقاء القبض على صيدلي لإدارة صيدلية ومخزن أدوية ملحقا بها من دون ترخيص، وضبط قوات الأمن كميات كبيرة من الأدوية تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه وغير مصرح بتداولها في السوق المحلية.

 وقال المهندس محمد إسماعيل، وكيل مديرية التموين بأسيوط، فى تصريح لقناة "إكسترا نيوز"، إنه تم ضبط عدد من الأدوية غير المصرح بتداولها، لافتا إلى أنه تمت مصادرة الأدوية والتحفظ عليها بأحد المستشفيات الحكومية.

وأوضح وكيل مديرية التموين بأسيوط  أنه تم جرد الأدوية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

   شاهد الفيديو ..

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