سيولة مرورية أعلى الطرق والمحاور الرئيسية

25 أغسطس 2018 - 10:52 ص

انتظمت الحركة المرورية أعلى الطرق والمحاور الرئيسية، اليوم السبت، أمام قائدى السيارات بمختلف المحافظات مع انتشار الخدمات المرورية.

وشهد محور 26 يوليو، انتظام حركة السيارات أمام القادم من مناطق أكتوبر، في طريقه إلى الجيزة، وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية وكذلك أعلى كوبري أكتوبر، و15 مايو، ومناطق وسط البلد، ومحور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة.

كما انتظمت الحركة المرورية، بشوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، والأتوستراد، وصلاح سالم، والنصر، وكوبري أكتوبر، والجلاء و15 مايو وسط معدلات سير طبيعية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات .