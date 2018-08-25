  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:15 م
بحث متقدم
هجوم ارهابى

استشهاد 4 جنود فى هجوم إرهابى على كمين بالعريش

تذكرة المترو

موعد الزيادة الجديدة لتذاكر "المترو"

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور"..فكانت هذه نهايتها

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور".. فكانت هذه نهايتها

النائب العام المستشار نبيل صادق

بيان للنائب العام عن وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

كتاب المعتوه

كتاب "المعتوه" عن ترامب ثاني أكثر الكتب مبيعًا في أمريكا

الروبل الروسي يتراجع بعد الاتفاق النووي مع إيران

روسيا تكسر العقوبات الأمريكية بهذا القرار

الشركات العالمية تهجر مطارات إيران

الشركات العالمية تهجر مطارات إيران

صلاح

"صلاح" في مواجهة نارية اليوم

فتاة الوشوم

بالفيديو.. القصة الكاملة لاغتصابها ترويها فتاة الوشوم

ارشيف

مذبحة للاعبين بـ"ريال مدريد"

سيولة مرورية أعلى الطرق والمحاور الرئيسية

قضايا وحوادث

حركة المرور ــ ارشيفية
حركة المرور ــ ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

#

سيولة مرورية بشوارع القاهرة

#

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

#

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

كوبرى اكتوبر

حركة المرور

الطرق الرئيسية

الطرق والمحاور الرئيسية

محور صفط اللبن

انتظمت الحركة المرورية أعلى الطرق والمحاور الرئيسية، اليوم السبت، أمام قائدى السيارات بمختلف المحافظات مع انتشار الخدمات المرورية.

وشهد محور 26 يوليو، انتظام حركة السيارات أمام القادم من مناطق أكتوبر، في طريقه إلى الجيزة، وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية وكذلك أعلى كوبري أكتوبر، و15 مايو، ومناطق وسط البلد، ومحور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة.

كما انتظمت الحركة المرورية، بشوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، والأتوستراد، وصلاح سالم، والنصر، وكوبري أكتوبر، والجلاء و15 مايو وسط معدلات سير طبيعية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة مقتل نقاش على يد عاطل بالإسكندرية
» مسودة قانون تسمح بتأجير القبور
» 13 تفسيرًا لرؤيا المطر منامًا
» هاتف صيني يضرب الأسعار في السوق العالمية
» فشل فى دفع إيجار الشقة.. فانتحر بالإسكندرية
» لاعب شهير يعترف بالزنا مع أخته وعمته
» أضحية تتحول لمأساة.. الجد يقتل حفيده ثم ينتحر
» حقيقة تواجد "شبكة إرهابية سرية" لداعش حول العالم
» بالأرقام.. مكاسب يوفنتوس من صفقة رونالدو
» حرب كبرى فى الشرق الأوسط العام المقبل.. وهذه أطرافها
» احذر الإفراط فى تناول الملح.. يسبب أمراضًا مزمنة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء