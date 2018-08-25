بهذه الجملة علقت زوجة السادات على تكريم الكونجرس الأمريكي لزوجها

25 أغسطس 2018 - 10:54 ص

علقت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على تكريم الكونجرس الأمريكي لزوجها الراحل، قائلة: "أنور السادات يستحق التكريم والتقدير".

وأضافت "السادات" في مداخلة هاتفية مع فضائية "تن"، السادات كان رجل سياسي مخضرم، رجل شجاع وبطل ونشر السلام في توقيت صعب للغاية".

وتابعت أن زوجها منع الحروب الدامية ونشر السلام في منطقة ساخنة وتوقيت صعب، حيث شعر الكثيرون أن قرار السلام كان خاطئًا ولكن مع مرور الأيام والسنوات أيقن الجميع أن قراره كان صائبا.

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