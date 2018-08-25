"النني وصبحي" يبحثان عن الظهور الأول بـ"البريميرليج"

25 أغسطس 2018 - 11:02 ص

يترقب اللاعبان رمضان صبحي ومحمد النني الظهور الأول في الدورى الإنجليزى مع فريقهما هيدر سفيلد أمام كارديف، أرسنال ضد وست هام اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يسعى نادي أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى، لإيقاف سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها منذ بداية مسابقة الدورى الإنجليزي هذا الموسم، عندما يستضيف وست هام يونايتد فى الرابعة عصراً بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

"لا بديل عن الفوز" هو شعار ناديي أرسنال ووست هام يونايتد في مباراة اليوم من أجل تصحيح المسار، حيث خسر أرسنال أمام مانشستر سيتي وتشيلسى، بينما تذوق وست هام يونايتد مرارة الهزيمة أمام ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح وبورنموث.

وتبدو حظوظ محمد الننى فى المشاركة مع أرسنال أمام وست هام يونايتد صعبة للغاية، حيث لم يشارك حتى الآن بعدما بات الخيار الخامس مع أوناى إيمرى المدير الفنى للنادى اللندنى فى خط الوسط، بعد جرانيت تشاكا ولوكاس توريرا ورامسى والشاب المنضم حديثا للفريق ماتيو الغندوزي، بينما يخشى أرسنال التعرض لهزيمة جديدة تزيد من الضغوط على أوناى إيمرى المدير الفنى لـ"الجانرز".

فى السياق ذاته، يبحث اللاعب المصري رمضان صبحى عن فرصة الظهور الأساسى الأول مع هدرسفيلد تاون الذى يلتقي في الرابعة عصراً مع كارديف سيتي بملعب "جالفارم ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وخسر هدرسفيلد تاون أمام تشيلسى بثلاثية نظيفة ومانشستر سيتي بنتيجة 1 – 6، ليحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، بينما يملك كارديف سيتي نقطة وحيدة حصدها من التعادل السلبي في الجولة الماضية مع نيوكاسل يونايتد.

ويسعى هدرسفيلد تاون لإستغلال عاملي الارض والجمهور من أجل تحقيق الفوز ونسيان الهزيمة المذلة التي تعرض لها في الجولة الماضية من أجل مانشستر سيتي، وهي المباراة التي شهدت مشاركة رمضان صبحى جناح منتخب مصر للمرة الأولى مع هدرسفيلد تاون الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من ستوك سيتى، بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء أمام تشيلسى فى الجولة الاولى، حيث شارك لمدة 6 دقائق.

وتقام 6 مباريات فى افتتاح الجولة الثالثة اليوم تبدأ بلقاء وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي في الواحدة والنصف و4 مباريات فى الرابعة عصرا عندما يلتقى بورنموث مع إيفرتون وأرسنال مع وست هام وهدرسفيلد مع كارديف وساوثهامبتون مع ليستر سيتى، وتختتم بلقاء ليفربول وبرايتون في السادسة والنصف.