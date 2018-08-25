» فشل فى دفع إيجار الشقة.. فانتحر بالإسكندرية

25 أغسطس 2018 - 11:06 ص

أقدم عامل على الانتحار في الإسكندرية اليوم السبت، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية لانفصاله عن زوجته وعدم تمكنه من سداد إيجار الشقة.

وردت معلومات للواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، يفيد بسقوط شخص من أعلي عقار بمساكن الحرية - منطقة عبد القادر وتوفى.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى "ر ش م" 50 عاما، عامل بمصنع ملابس بالمنطقة الحرة، مستأجر شقة بالطابق الرابع بالعقار محل البلاغ، مسجاة على ظهرها بالطريق العام يرتدي كامل ملابسه وبمناظرته تبين إصابته بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال كل من مالكة الشقة محل البلاغ "ك م ف" 38 عاما، ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، وزوجها "ا را" 38 عاما، عامل، مقيم بذات العنوان، أيدا ما جاء بالفحص، وأكدا أنه أثناء قيامهما بمطالبة الضحية بقيمة إيجار الشقة سكنه غافلهما وقام بإلقاء نفسه من شرفة الشقة مما أدى لوفاته وأضافا بأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة لانفصاله عن زوجته ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.