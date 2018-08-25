  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:14 م
بحث متقدم
هجوم ارهابى

استشهاد 4 جنود فى هجوم إرهابى على كمين بالعريش

تذكرة المترو

موعد الزيادة الجديدة لتذاكر "المترو"

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور"..فكانت هذه نهايتها

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور".. فكانت هذه نهايتها

النائب العام المستشار نبيل صادق

بيان للنائب العام عن وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

كتاب المعتوه

كتاب "المعتوه" عن ترامب ثاني أكثر الكتب مبيعًا في أمريكا

الروبل الروسي يتراجع بعد الاتفاق النووي مع إيران

روسيا تكسر العقوبات الأمريكية بهذا القرار

الشركات العالمية تهجر مطارات إيران

الشركات العالمية تهجر مطارات إيران

صلاح

"صلاح" في مواجهة نارية اليوم

فتاة الوشوم

بالفيديو.. القصة الكاملة لاغتصابها ترويها فتاة الوشوم

ارشيف

مذبحة للاعبين بـ"ريال مدريد"

"مميش" يرد على وجود ممر بديل لقناة السويس

الحياة السياسية

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مميش: بشائر الخير عن القناة تتوالى

#

متحولة جنسيًا على وشك الفوز بمنصب حاكمة ولاية أمريكية

#

"السيسى هو الأب الروحي لقناة السويس الجديدة"

#

هكذا ردت القاهرة على تحذير واشنطن أثناء حرب أكتوبر

علق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، على الأنباء التي ترددت بشأن إيجاد ممر ملاحي بديل عن قناة السويس، قائلا: "ليس هناك ممر بديل لقناة السويس".

وأضاف "مميش" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "تن"، أن قناة السويس تبقى هى القناة الأم، والقناة الأسرع والأعمق، والأصلح للملاحة من أي خط أخر، لافتًا إلى أن مدة الإبحار في قناة السويس اختصرت بنسبة 50%.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن خط القطب الشمالي غير صالح للملاحة حيث إنه يتجمد لمدة 6 أشهر في السنة، ومن ثم فلا يمكن لأي خط ملاحي أن يتوقف لمدة 6 أشهر سنويًا.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة مقتل نقاش على يد عاطل بالإسكندرية
» مسودة قانون تسمح بتأجير القبور
» 13 تفسيرًا لرؤيا المطر منامًا
» هاتف صيني يضرب الأسعار في السوق العالمية
» فشل فى دفع إيجار الشقة.. فانتحر بالإسكندرية
» لاعب شهير يعترف بالزنا مع أخته وعمته
» أضحية تتحول لمأساة.. الجد يقتل حفيده ثم ينتحر
» حقيقة تواجد "شبكة إرهابية سرية" لداعش حول العالم
» بالأرقام.. مكاسب يوفنتوس من صفقة رونالدو
» حرب كبرى فى الشرق الأوسط العام المقبل.. وهذه أطرافها
» احذر الإفراط فى تناول الملح.. يسبب أمراضًا مزمنة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء