"مميش" يرد على وجود ممر بديل لقناة السويس

25 أغسطس 2018 - 11:10 ص

علق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، على الأنباء التي ترددت بشأن إيجاد ممر ملاحي بديل عن قناة السويس، قائلا: "ليس هناك ممر بديل لقناة السويس".

وأضاف "مميش" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "تن"، أن قناة السويس تبقى هى القناة الأم، والقناة الأسرع والأعمق، والأصلح للملاحة من أي خط أخر، لافتًا إلى أن مدة الإبحار في قناة السويس اختصرت بنسبة 50%.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن خط القطب الشمالي غير صالح للملاحة حيث إنه يتجمد لمدة 6 أشهر في السنة، ومن ثم فلا يمكن لأي خط ملاحي أن يتوقف لمدة 6 أشهر سنويًا.