موعد الزيادة الجديدة لتذاكر "المترو"

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متابعات- محمد الخرو

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الأرباح

المترو

تذاكر المترو

عمرو شعت

مساعد وزير النقل

حققت زيادة أسعار تذاكر المترو 70 مليون جنيه أرباحًا شهرية، إضافة إلى الترقب لزيادة جديدة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف عمرو شعت مساعد وزير النقل أن الهدف من زيادة أسعار تذاكر المترو توفير جزء من تكاليف التشغيل والصيانة الدورية والتي عجزت الشركة عن سدادها بسبب ارتفاع قطع الغيار والديون.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة الجسيمة ممثلة في تطوير البينة الأساسية وأنظمة الاتصالات وشراء القطارات تنفذ من خلال قروض ميسرة وليس من سعر التذكرة الحالي، وفقًا لـ"المال".

وكانت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قررت تطبيق زيادة فى أسعار تذاكر المترو بداية من يوم 13 مايو 2017، ليصبح سعر التذكرة فئة 9 محطات 3 جنيهات، وفئة 16 محطة 5 جنيهات وفئة أكثر من 16 محطة 7 جنيهات. 

وأشارت النقل وقتها إلى أنه مراعاة للبعد الاجتماعي، لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، موضحة أن اشتراك الطلبة فئة 25 محطة يبلغ 33 جنيها وفئة 35 محطة 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة فئة 25 محطة 22 جنيها، وفئة 35 محطة 27 جنيها، وأسعار اشتراكات كبار السن فئة 35 محطة 135 جنيها، على أن تكون بإجمالي 180 رحلة خلال ثلاثة أشهر أيهما أقرب. 

وحثت شركة المترو عقب قرار الزيادة، مستخدمي المترو بصفة مستمرة عمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال ثلاث أشهر أيهما أقرب، وتتضمن أنواع الاشتراكات لغير الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فئة 8 محطات 360 جنيها، ويبلغ سعر التذكرة فيها جنيهين، بنسبة تخفيض %33 وفئة 16 محطة 450 جنيها، ويبلغ فيها سعر التذكرة 2.5 جنيه بتخفيض %50، وفئة 26 محطة 535 جنيها، و يبلغ فيها سعر التذكرة 2.97 جنيه، بتخفيض 57.5% وفئة 37 محطة 700 جنيه، ويبلغ فيها سعر التذكرة 3.89 جنيه بتخفيض %44.4.

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