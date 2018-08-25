» 13 تفسيرًا لرؤيا المطر منامًا

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العلم

المطر

المرض

القران

البركة

المطر الخفيف يدل على الرحمة والفرج والبركة والعلم والقرآن والحكمة، والخير الوفير، وحياة الخلق وصلاح الأرض، لقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ) الأنبياء 30. ويدل أيضًا على صلاح الدين.

والمطر يدل على الخصب والرخاء ورخص الأسعار والغنى، وإن كان المطر عاماً وخفيفا والناس في شدة أو غلاء بالأسعار فيدل على الفرج، وخاصة إذا سمى ماء لقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ) ق9.

والمطر الخفيف للعزباء خير لها، فقد يدل على علاقة طيبة تجمعها بشخص يسعدها وصادق في دينه مجد في عمله مخلص في عواطفه عذب الكلام و صادق فيه.

والمطر للمتزوجة يدل على الرزق، والسعادة وربما دل على الحمل. ويدل لها على الرضا والقناعة والدعاء المستجاب ورحمة لها وشفاء لها ولزوجها.

والمطر للحامل يدل على الخير وصحة الجنين والولادة السهلة وقد يكون ولداً، والمطر خيرا لها وتحقيق أمنية.

والمطر الخفيف كلام طيب وأمن وأمان وسلامة للخائف، و هو فرج ودعاء مستجاب.

والمطر الخفيف للمريض شفاء له من مرضه، ومن يرى أنه يتوضأ من مياه المطر فهذا يعني صلاح في دينه و حسن علاقته بربه.

والوقوف تحت المطر دليل خير وإصابة مال.  وإن رأى الأعزب أنه تحت ماء المطر تزوج امرأة صالحة.

والمطر الخفيف زوال هم وحل مشاكل عاطفية. والبلل من ماء المطر يدل على التخلص من المتاعب والمعناة، وقد يدل على تعطيل السفر.

 وسماع صوت المطر علي سطح المنزل يدل علي الفرحة و تحقيق النعم و الثروة.

ومن شرب من ماء المطر إذا كان صافياً أصابه خيراً وشفاء من مرض. و إذا كان المطر خيراً فهو خير وإذا كان شرا فهو شر.

وسقوط المطر في مكان محدد دون غيره وحدوث ضرر يدل على الهم و الحزن لأهل المكان لقوله تعالى : ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ? فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ) النمل58. وقوله تعالى : ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ) هود 82.

والمطر فى غير وقته قد يدل على الأمراض. والله أعلم.

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