شاهد.. أول مقهى متنقل لبيع المشروبات الساخنة

25 أغسطس 2018 - 11:35 ص

تمكن أحد الشباب العراقيين من التغلب على ظاهرة البطالة بابتكار مقهى متنقلاً لكسب رزقه وتوفير فرصة عمل ينفق منها على أسرته.

واستطاع الشاب الذي يدعي كرار علاء تحويل سيارة لمقهى لبيع المشروبات الساخنة في شوارع مدينة البصرة العراقية عبر تطبيق "واتس آب" وتوصيلها إلى الزبائن عن طريق السيارة.

وقال الشاب خلال التقرير المصور الذي عرضته فضائية "الأولى المصرية" إنه استوحى فكرته من خلال تصفحه موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وأنه اقترض مبلغا ماليا كبير لشراء السيارة وماكينة إعداد المشروبات، موضحا أنه يربح 40 دولارا يوميا خلال فترة عمله التي تصل إلى 8 ساعات يوميا.





