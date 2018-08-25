  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:14 م
بحث متقدم
هجوم ارهابى

استشهاد 4 جنود فى هجوم إرهابى على كمين بالعريش

تذكرة المترو

موعد الزيادة الجديدة لتذاكر "المترو"

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور"..فكانت هذه نهايتها

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور".. فكانت هذه نهايتها

النائب العام المستشار نبيل صادق

بيان للنائب العام عن وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

كتاب المعتوه

كتاب "المعتوه" عن ترامب ثاني أكثر الكتب مبيعًا في أمريكا

الروبل الروسي يتراجع بعد الاتفاق النووي مع إيران

روسيا تكسر العقوبات الأمريكية بهذا القرار

الشركات العالمية تهجر مطارات إيران

الشركات العالمية تهجر مطارات إيران

صلاح

"صلاح" في مواجهة نارية اليوم

فتاة الوشوم

بالفيديو.. القصة الكاملة لاغتصابها ترويها فتاة الوشوم

ارشيف

مذبحة للاعبين بـ"ريال مدريد"

بـ"العراق "..

شاهد.. أول مقهى متنقل لبيع المشروبات الساخنة

آخر الأخبار

صورة من المقطع
صورة من المقطع

منار شديد

أخبار متعلقة
#

أول صورة رسمية لوزير الدفاع بعد ترقيته لرتبة فريق أول

#

«الجنايات» تحاكم رائد شرطة بالمحلة لتورطه في قضايا فساد

تمكن أحد الشباب العراقيين من التغلب على ظاهرة البطالة بابتكار مقهى متنقلاً لكسب رزقه وتوفير فرصة عمل ينفق منها على أسرته.

واستطاع الشاب الذي يدعي كرار علاء تحويل سيارة لمقهى لبيع المشروبات الساخنة في شوارع مدينة البصرة العراقية عبر تطبيق "واتس آب" وتوصيلها إلى الزبائن عن طريق السيارة.

وقال الشاب خلال التقرير المصور الذي عرضته فضائية "الأولى المصرية" إنه استوحى فكرته من خلال تصفحه موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وأنه اقترض مبلغا ماليا كبير لشراء السيارة وماكينة إعداد المشروبات، موضحا أنه يربح 40 دولارا يوميا خلال فترة عمله التي تصل إلى 8 ساعات يوميا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة مقتل نقاش على يد عاطل بالإسكندرية
» مسودة قانون تسمح بتأجير القبور
» 13 تفسيرًا لرؤيا المطر منامًا
» هاتف صيني يضرب الأسعار في السوق العالمية
» فشل فى دفع إيجار الشقة.. فانتحر بالإسكندرية
» لاعب شهير يعترف بالزنا مع أخته وعمته
» أضحية تتحول لمأساة.. الجد يقتل حفيده ثم ينتحر
» حقيقة تواجد "شبكة إرهابية سرية" لداعش حول العالم
» بالأرقام.. مكاسب يوفنتوس من صفقة رونالدو
» حرب كبرى فى الشرق الأوسط العام المقبل.. وهذه أطرافها
» احذر الإفراط فى تناول الملح.. يسبب أمراضًا مزمنة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء