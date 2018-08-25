لمروره بحالة نفسية.. انتحار شاب بالمنوفية

25 أغسطس 2018 - 11:42 ص

انتحر شاب بمركز السادات فى المنوفية، بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى السمك بسبب سوء حالته النفسية بسبب ضغوط الحياة.

وردت معلومات للواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تفيد بقيام "محمود"، 23 سنة، تباع، ومقيم بذات العنوان بترك متعلقاته الشخصية "هاتف محمول – بطاقة رقم قومي"، وإلقاء نفسه بالرياح الناصري من أعلى كوبري السمك دائرة المركز لسوء حالته النفسية، ولم يتهم أحدًا ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال شاهدى الواقعة قررا بمضمون ما جاء بأقوال والد المتوفي، وتم تكليف قوات الإنقاذ النهري بتمشيط المسطح المائي للبحث عن الجثة وانتشالها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.