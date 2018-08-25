استشهاد 4 جنود فى هجوم إرهابى على كمين بالعريش

25 أغسطس 2018 - 11:50 ص

أكدت مصادر أن قوات الأمن نجحت في صد هجوم إرهابي استهدف حاجزًا أمنيًا بمدخل مدينة العريش بشمال سيناء، ما أدى إلى مقتل 4 مهاجمين.

وبحسب المصادر فإن 4 جنود من قوات الأمن استشهدوا وأصيب آخرون تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، بحسب سكاى نيوز.

وذكرت المصادر أن الإرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة وبحوزتهم أربعة قذائف "أر بي.جي"، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على جثثهم وجارٍ استخدام الأجهزة لكشف شخصياتهم.

وأضافت المصادر أن قوات الشرطة أجبرت باقي المهاجمين على الفرار، وتجري حاليًا عمليات مطاردة واسعة لتعقبهم وضبطهم.