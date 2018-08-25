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أعراض انخفاض هرمون "التستوستيرون" وتأثيره على الحيوانات المنوية

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زيادة الرغبة الجنسية

هرمون التستوستيرون

النمو الجنسي

انخفاض الحيونات المنوية

مظهر الرجال

أفاد  أحد المواقع الأمريكية بأن هرمون "التستوستيرون"الذي ينتجه الجسم  البشري بنتيجة أساسية من قبل الخصيتين، له  تأثير كبير جدا على مظهر الرجل والنمو الجنسي، حيث يعمل يضًا علي تحفيز  إنتاج الحيوانات المنوية وزيادة  الرغبة الجنسية للرجل، كما أنه يساعد على بناء العضلات وكتلة العظام.

ووفقاً لما ذكره موقع طبى أمريكي "HealthLine "، فإن إنتاج التستوستيرون ينخفض مع التقدم في السن، وحوالي 2 من أصل 10 رجال تزيد أعمارهم على 60 عاما لديهم انخفاض هرمون تستوستيرون، ويزيد ذلك قليلاً إلى 3 من أصل 10 رجال في السبعينيات والثمانينيات.

ويتم تشخيص هرمون التستوستيرون المنخفض عندما تنخفض مستوياته أقل من 300 نانوجرام لكل ديسيلتر (ng / dL )، حيث يتراوح المعدل الطبيعي بين 300 و 1000 نانوجرام / ديسيلتر، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويمكن أن تحدث مجموعة من الأعراض إذا انخفض إنتاج هرمون التستوستيرون بشكل كبير عن المعدل الطبيعي.

إعراض انخفاض هرمون التستوستيرون:

1. انخفاض الدافع الجنسي

يلعب التستوستيرون دورًا رئيسيًا في الرغبة الجنسية لدى الرجال، وبعضهم قد يواجهون انخفاض في الدافع الجنسي مع تقدمهم في السن.

ومع ذلك، من المحتمل أن يعاني شخص من انخفاض حاد في الرغبه في ممارسة الجنس.

2. صعوبة في الانتصاب

في حين يحفز التستوستيرون الدافع الجنسي للرجل، فإنه يساعد أيضًا في تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه، فالتستوستيرون وحده لا يسبب الانتصاب، لكنه يحفز المستقبلات في الدماغ لإنتاج أكسيد النيتريك.

وأكسيد النيتريك هو جزيء يساعد على إطلاق سلسلة من التفاعلات الكيميائية اللازمة لحدوث الانتصاب، وعندما تكون مستويات هرمون التستوستيرون منخفضة للغاية ، قد يواجه الرجل صعوبة في الحصول على الانتصاب قبل ممارسة الجنس أو الانتصاب التلقائي (على سبيل المثال أثناء النوم).

ومع ذلك، التستوستيرون هو واحد فقط من العديد من العوامل التي تساعد في الانتصاب الكافي، وفي كثير من الأحيان، تلعب المشاكل الصحية الأخرى دوراً في صعوبات الانتصاب، والتى تشمل هذه:

داء السكري

مشاكل الغدة الدرقية

ضغط دم مرتفع

الدهون المرتفعة

التدخين

استخدام الكحول

كآبة

ضغط عصبى

القلق

3. انخفاض حجم السائل المنوي

يلعب التستوستيرون دورًا في إنتاج السائل المنوي، وهو السائل الحليبي الذي يساعد في حركة الحيوانات المنوية،  وغالباً ما يلاحظ الرجال ذوو الهرمون المنخفض قلة حجم السائل المنوي أثناء القذف.

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