"الصحة": ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين لـ43

25 أغسطس 2018 - 12:32 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 4 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 43.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المتوفين هم الحاجة ياسمين محمد ثابت محمد، 57 عاما، من محافظة أسيوط، تتبع حج القرعة، والحاج الصادق محمد الصادق صديق، 65 عاما، من محافظة الشرقية، والحاجة فاطمة إبراهيم على حسين، 44 عاما، من محافظة الشرقية، وتتبع حج السياحة، توفيت بمستشفى النور التخصصى بمكة، والحاجة نصرة مخيمر عبدالله محمد، 53 عاما، من محافظة الجيزة، وتتبع حج السياحة، توفيت بمستشفى الملك عبد العزيز .

وأكد "مجاهد" فى بيان، أن المتوفين جميعهم توفوا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.