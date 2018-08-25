  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:02 م
بحث متقدم
الزمالك

الزمالك للخلف در.. تراجع عن الانسحاب من الدورى

1000 فدان لـ" جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

1000 فدان لـ"جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

استعدادات أمريكية لتوجيه ضربة جديدة لبشار

استعدادات أمريكية لتوجيه ضربة جديدة لبشار

نقل عشرات الرهبان من دير أبو مقار

نقل عشرات الرهبان من دير أبو مقار

تذكرة المترو

موعد الزيادة الجديدة لتذاكر "المترو"

هجوم ارهابى

استشهاد 4 جنود فى هجوم إرهابى على كمين بالعريش

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور"..فكانت هذه نهايتها

وصفت عبد الناصر بـ"الديكتاتور".. فكانت هذه نهايتها

صلاح

"صلاح" في مواجهة نارية اليوم

النائب العام المستشار نبيل صادق

بيان للنائب العام عن وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

الروبل الروسي يتراجع بعد الاتفاق النووي مع إيران

روسيا تكسر العقوبات الأمريكية بهذا القرار

"الصحة": ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين لـ43

آخر الأخبار

حجاج
حجاج

متابعات - محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 43

#

ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 43

#

وفاة الحلة الـ 39 بين الحجاج المصربون

#

الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين

قتل الاطفال

طفلى ميت سلسيل

قاتل طفلى سلسيل بالدقهلية

قاتل اطفاله

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 4 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 43.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المتوفين هم الحاجة ياسمين محمد ثابت محمد، 57 عاما، من محافظة أسيوط، تتبع حج القرعة، والحاج الصادق محمد الصادق صديق، 65 عاما، من محافظة الشرقية، والحاجة فاطمة إبراهيم على حسين، 44 عاما، من محافظة الشرقية، وتتبع حج السياحة، توفيت بمستشفى النور التخصصى بمكة، والحاجة نصرة مخيمر عبدالله محمد، 53 عاما، من محافظة الجيزة، وتتبع حج السياحة، توفيت بمستشفى الملك عبد العزيز .

وأكد "مجاهد" فى بيان، أن المتوفين جميعهم توفوا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة وفاة رجاء الجداوي
» شاهد.. لحظة مقتل نقاش على يد عاطل بالإسكندرية
» مسودة قانون تسمح بتأجير القبور
» 13 تفسيرًا لرؤيا المطر منامًا
» هاتف صيني يضرب الأسعار في السوق العالمية
» فشل فى دفع إيجار الشقة.. فانتحر بالإسكندرية
» لاعب شهير يعترف بالزنا مع أخته وعمته
» أضحية تتحول لمأساة.. الجد يقتل حفيده ثم ينتحر
» حقيقة تواجد "شبكة إرهابية سرية" لداعش حول العالم
» بالأرقام.. مكاسب يوفنتوس من صفقة رونالدو
» حرب كبرى فى الشرق الأوسط العام المقبل.. وهذه أطرافها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء