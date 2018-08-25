نقل عشرات الرهبان من دير أبو مقار

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نقل

البابا تواضروس

مصدر كنسي

دير أبو مقار

عشرات الرهبان

أصدر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمرًا بتوزيع عدد من رهبان دير أبو مقار على بقية الأديرة.

وكشف مصدر كنسي اليوم السبت، عن أن خطوة البابا تواضروس، جاءت بهدف الحفاظ على هوية الدير المتاوية (نسبة إلى معتنقى أفكار الأب متى المسكين)، والحيلولة دون وجود صدام بين الجناح المتاوى والجناح الشنودي (نسبة إلى معتنقي أفكار البابا شنودة) الذي بدأ يسطع نجمه مع إدخال عدد منهم ورسمهم (تعيينهم) رهبانًا في عامي 2010 و2011.

وأضاف أن مجموعة الرهبان الذين تم نقلهم هم الذين وقعوا خطاب الالتماس في فبراير الماضي، من أجل الصفح عن وائل سعد (الراهب الذي جردته الكنيسة ومتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار) ، بحسب بوابة الأهرام.

وأكد أن من بين الأديرة التي سيتم نقلهم إليها دير الأنبا موسى الأسود بالعلمين، لافتًا إلى أن  العديد من الخطوات التي سيتخذها البابا تواضروس بغرض إعادة هيكلة الدير والحفاظ على هويته.

قرار البابا بتوزيع الرهبان جاء إثر حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس صبيحة يوم الأحد، الموافق 29 يوليو الماضي، أمام قلايته (مكان إقامة الراهب)، حيث تم اتهام راهبين بهذه الجريمة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات.


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