"البدلة" لـ"تامر حسنى" يحقق إيرادا خياليا

25 أغسطس 2018 - 12:42 م

تصدر فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني إيرادات أفلام عيد الأضحى بـ4 ملايين جنيه، كما احتل فيلم "الديزل" للفنان محمد رمضان المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 2 مليون و598 ألف جنيه.

وأضاف المنتج وليد منصور في تدوينة نشرها عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن فيلم "تراب الماس" احتل المرتبة الثالثة بمليون و721 ألف جنيه قائلا: "الحمد لله".

فيلم "البدلة" من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج وليد منصور، وقصة وبطولة تامر حسني، بمشاركة أكرم حسني، وأمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وإيمي سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدي عبد الغنى.