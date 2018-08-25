انخفاض درجات الحرارة غدًا والعظمى تسجل 34 درجة

25 أغسطس 2018 - 12:51 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الأحد 26 أغسطس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22

مطروح العظمى 30 والصغرى 24 .